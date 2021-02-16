Kayseri´de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı

KAYSERİ'de metruk binada çıkan yangında, pitbull cinsi 2 köpek kurtarılarak, barınağa götürüldü.
Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak'taki tek katlı metruk binada saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı binada çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Metruk ve eşya bulunmayan binada iple bağlı olan pitbull cinsi 2 köpek bulundu. Köpekler, yangında zarar görmeden kurtarılarak belediye barınağına götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yanan evden görüntü
Kurtarılan köpeklerden görüntü
Olay yerine genel görüntü
Diğer görüntüler
Süre : 01.48 Boyut 204 MB
Haber: Olcay DÜZGÜNKamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-02-16 13:55:44
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