Kayseri´de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı

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KAYSERİ'de metruk binada çıkan yangında, pitbull cinsi 2 köpek kurtarılarak, barınağa götürüldü.

Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak'taki tek katlı metruk binada saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı binada çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Metruk ve eşya bulunmayan binada iple bağlı olan pitbull cinsi 2 köpek bulundu. Köpekler, yangında zarar görmeden kurtarılarak belediye barınağına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan evden görüntü

Kurtarılan köpeklerden görüntü

Olay yerine genel görüntü

Diğer görüntüler

Süre : 01.48 Boyut 204 MB

Haber: Olcay DÜZGÜNKamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-16 13:55:44



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