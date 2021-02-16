Rektör Çalış, İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği tarafından online olarak düzenlenen” Kariyer Günü” etkinliğinin konuğu oldu.

Online platforma gerçekleştirilen etkinliği açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, katılımlarından dolayı Rektör Çalış’a teşekkür etti. Rektör Çalış ise etkinlikte yaptığı konuşmasında, öğrencilik ve akademisyenlik hayatı hakkında öğrencilere bilgiler vererek anılarını paylaştı. Öğrencilerini kendi çocuklarından hiçbir zaman ayırt etmediğine dikkat çeken Rektör Çalış, öğrenciler ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilerin sorularına tek tek cevap veren Rektör Çalış, “İnşallah pandemi dönemi bir an evvel sona erer ve yüz yüze eğitime başlarız. Kampüste öğrencilerimizi görmek bizleri inanın çok mutlu ediyor. Uzun zamandır öğrencilerimiz ile bir araya gelip sohbet etme fırsatımız olmamıştı. Gerçekten çok mutlu oldum. Ben gerçekten üniversitemizdeki tüm öğrencilerimizi çok seviyor ve onları kendi çocuklarımdan ayırt etmiyorum” diye konuştu.

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