Talas’ta KASKİ yatırımları masaya yatırıldı

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Talas’ta gerçekleştirilecek olan proje ve yatırımlar, düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir’in yanı sıra her iki kurumdan yetkililerin katılımıyla Talas Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda ilk olarak 2020 yılında KASKİ tarafından ilçeye yapılan hizmet ve yatırımlar değerlendirildi.

Burada bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Özdemir, Talas’a önemli altyapı hizmetleri sunduklarını ifade etti ve yapılan çalışmalardan kesitler sundu.

İçme suyu, kanalizasyon, su deposu, atık su arıtma tesisi gibi temel KASKİ yatırımları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan Özdemir, ardından da 2021 yılı proje ve yatırımlarını aktardı.

Bu yıl Talas’ta önemli altyapı yatırımları gerçekleştireceklerini belirten Özdemir, son olarak da yağmur sularından elde edilen ‘Yağmur Hasadı’ ile el yüz, bulaşık ve çamaşır yıkama sularının yeniden kazandırıldığı ‘Gri Su Hasadı’ projeleri hakkında bilgiler verdi.



“VERİMLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bir yandan şehrin üstyapısına dair önemli çalışmaları yerine getirirken bir yan da KASKİ vasıtasıyla içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi gibi temel altyapı yatırımlarını tamamlıyoruz. Bu hususta 2020 yılında KASKİ’nin ilçemizde çok güzel çalışmaları oldu. İnşallah bu yıl da aynı hız ve verimlilikle altyapı yatırımlarını hayata geçireceğiz. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

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