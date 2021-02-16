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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Cabbar korona virüs aşısı oldu

İHA

Başkan Cabbar korona virüs aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da İlçe Sağlık Ocağına giderek korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Aşı sonrası İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu’nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında istişarede bulunan Cabbar Başkan “Sıramın gelmesiyle ben de sağlık ocağımıza gelerek aşımı yaptırdım. Devletimiz salgın sürecini çok güzel yönetti. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Develimizde de aşı çalışmaları sağlık ekipleri tarafından en güzel şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca aşı olsak dahi kurallara riayet etmek durumundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını uygulamalıyız. Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, salgını bir an evvel geride bırakarak sağlıklı günlere kavuşmamızı diliyorum” dedi.

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