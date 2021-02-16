Kayseri'de 180 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kar yağışının kendini göstermesiyle tüm önlemlerini alarak, teyakkuza geçti. Ekipler 18 bin kilometrelik yol ağında bin 120 mahalle yolunu ulaşıma açarken, ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Teyakkuz halinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Felahiye’de, Tomarza ekibi; Tomarza, Bünyan, Talas’ta, Sarıoğlan ekibi; Sarıoğlan, Akkışla, Özvatan’da, Pınarbaşı ekibi Pınarbaşı’nda, Sarız ekibi; Sarız’da, Develi ekibi; Develi ve Yeşilhisar’da, Yahyalı ekibi de Yahyalı’da olmak üzere 7 noktada karla mücadele çalışması yapıyor. Merkezde ise çalışma görev alanı dâhilinde 450 kilometrelik yol ağında 38 adet kar küreme ve tuz serici, 5 adet greyder, 6 adet yükleyici kepçe, 8 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet rotatif, 10 adet damperli kamyon, 9 adet personel taşıma olmak üzere 77 adet aracıyla 24 saat çalışma esasına göre ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçelerde şuana kadar ulaşıma kapalı yol bulunmazken, karla mücadele kapsamında bu yıl 18 bin kilometrelik yol ağında bin 120 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan karla mücadele ekibi, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için gece, gündüz mücadelesini sürdürecek. Öte yandan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Objektiflere yansıyan karelerde, bazı vatandaşlar kar altında yürümenin keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştirdi. Kente yağan kar yağışı özellikle çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşları mutlu etti.

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