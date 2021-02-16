FETÖ'den yargılanan 4 kişiye 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası

Kayseri’de aralarında esnaf, özel sektör çalışanı ve çeşitli mesleklerde çalışan 4 kişiye, yargılandıkları FETÖ/PDY davasında 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar N.B., S.O., T.K. ve O.İ. katılırken, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.O.’ya ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 1 yıl 13 ay, sanıklar N.B. ve T.K.’ya ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, sanık O.İ.'ye ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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