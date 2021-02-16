FETÖ'den yargılanan 4 kişiye 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası

Kayseri’de aralarında esnaf, özel sektör çalışanı ve çeşitli mesleklerde çalışan 4 kişiye, yargılandıkları FETÖ/PDY davasında 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar N.B., S.O., T.K. ve O.İ. katılırken, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.O.’ya ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 1 yıl 13 ay, sanıklar N.B. ve T.K.’ya ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Heyet ayrıca, sanık O.İ.'ye ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.