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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Kayseri OSB’ni Ziyaret Etti

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Kayseri OSB’ni Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Sanayi Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Dinçer Gonca, Kamil Özkan ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus İmamoğlu, Mustafa Katırcıgil, Şaban Andaç, Denetim Kurulu Üyeleri Ali İstanbulluoğlu ve Levent Somtaş hazır bulundu. Ziyaretçi heyete Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB’nin önemli projelerinden olan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, kapasite olarak Türkiye’nin en büyüğü olan Güneş Enerji Santrali, Dubai Türkiye Ticaret Merkezi, Endüstriyel Tasarım Merkezi, Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, İtfaiye Teşkilatı ve diğer projeleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Misafir heyet daha sonra Kayseri OSB Projelerini yerinde inceledi. Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu ve Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Yardımcıları, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Hasan Büyükdede; tasarım merkezi çalışmalarının sanayicinin ihtiyaçlarına cevap verme noktasında büyük bir önem taşıdığını belirterek, Tasarım Merkezi faaliyetlerinin çok iyi bir amaca hizmet ettiğini ifade etti. Organize sanayi bölgelerinin üretim, istihdam ve ihracatta büyük bir önem taşıdığına, yerli ve milli olmanın önemine değinen Hasan Büyükdede, geri dönüşüm, sıfır atık gibi çevre projelerinin önemine dikkat çekti. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Dr. Çetin Ali Dönmez ile daire başkanlarını Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, yönetim kurulu adına tüm misafirlere teşekkür etti.
Başkan Nursaçan; Kayseri OSB olarak yılmadan ülke geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Nursaçan; "Bilindiği üzere hep birlikte dünyanın yeniden şekillendiği, dengelerin yeniden tesis edildiği bir sürecin eşiğindeyiz. Değişim ve dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Öyle ki değişimi takip etmek bile yeterli olmayıp bizzat değişimde öncü olmak durumundayız. Aziz milletimize de bu yakışır. OSB'ler üretimin lokomotifidir. Lokomotif ne kadar hızlı hareket ederse üretim, imalat, istihdam ve ihracat da o kadar dünyada yaşanan ekonomik savaşlarda ayakta kalabilmek için üretim kapasitemizi sürekli artırmak zorundayız.
İş dünyası olarak ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmek için ekonomik reform odaklı yatırım hamlelerinin devam ettiği güven ve istikrarın sağlanacağına inancımız tamdır. Kayseri OSB olarak yılmadan, usanmadan ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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