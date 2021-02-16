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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

İHA

Otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı

KayseriSivas karayolunda otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Sultanhanı mevkiinde H.A. yönetimindeki 38 DL 637 plakalı Hyundai marka otomobil, 33 FA 948 plakalı İ.Ö.'nün sürücüsü olduğu tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılan sürücü ile birlikte S.T. ve İ.A. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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