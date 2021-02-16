Yeşilhisar ve Akkışla'da okullar tatil edildi

Kayseri'nin Yeşilhisar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim veren okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

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