Kayseri'de okullara kar tatili

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Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez dahil 16 ilçede 17 Şubat günü eğitime ara verildiği bildirildi.

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