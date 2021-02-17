Meteorolojiden tipi uyarısı Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı: “Kuvvetli rüzgar ve yağışın oluşturacağı tipiye karşı dikkatli olunmalı” “Kayseri’de kar kalınlığının 15-30 santimetre olmasını bekliyoruz”

Hafta başında Kayseri’de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, Kayseri’de kar kalınlığının 15 ile 30 santimetre arasında olmasını beklediklerini söyleyerek, “Kuvvetli rüzgar ve yağışın oluşturacağı tipiye karşı dikkatli olunmalı” dedi.

Kar yağışlarının hafta içinde aralıklı olarak devam edeceğini söyleyen Fatih Dağlı, “Son yaptığımız değerlendirme ile Pazar gününden itibaren yurdumuzu etkilemeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemler ile soğuk hava dalgası, pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren bölge müdürlüğümüz sorumluluk alanımızda etkilerini göstermeye başladı. Yağışlar Kırşehir ve Yozgat illeri başta olmak üzere, bölge genelinde yağışları almaya başladık. Yağışların etkisini Çarşamba günü de aralıklarla devam ettirmesini bekliyoruz. Yağışların özellikle kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklarla devam etmesini bekliyoruz” dedi.



“1530 santimetre arasında kar kalınlığı bekliyoruz”

Yağışların ardından Kayseri’de 15 ile 30 santimetre kar kalınlığı beklediklerini söyleyen Dağlı, “Yağışlar bölgemizi Perşembe sabahından itibaren terk etmeye başlayacak. Kar yağışları boyunca Pazar günü yapmış olduğumuz turuncu uyarıda yerden 15 ile 30 santimetre arasında yerde kar örtüsü bırakacağını, ulaşımda aksamalar olacağını ve buna karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması konusunda değerlendirmemizi yapmıştık. Hala aynı değerlendirme ve uyarılarımız geçerlidir. Yağışlar Çarşamba günü de bölge genelinde etkili olacak. Bugün yapılan son ölçümlerde Yozgat ilinde 19 santimetre kar yüksekliğine ulaşıldı. Kayseri’de kar yağışının sonunda yüksekliğin artarak 1530 santimetre arası olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek”

Soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında hissedilir derecede düşeceğini söyleyen Fatih Dağlı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biliyorsunuz ki mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde sıcaklıklara maruz kalmıştık Şubat ayının özellikle ikinci haftasından itibaren. Yeni gelen soğuk hava dalgası ile beraber, sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak 9 ile 15 derece arasında düşeceğini ve bunun etkisini de hafta sonuna kadar bölgemizde gösterecek. Pazartesi günü ölçtüğümüz en yüksek sıcaklık 16 dereceyken, bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık değeri 1 derece civarında olacak. Bundan sonra Pazar gününe kadar da günlük beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerleri artı değerlere ulaşmayacak. Mevsim normallerinin 6 ile 10 derece arasında altında seyredecek.”



“Rüzgarla oluşacak tipiye karşı dikkatli olunmalı”

Dağlı, kar yağışı ile birlikte beklenilen kuvvetli rüzgar sonrasında oluşacak tipiye karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyerek “Kar yağışının aralıklarla yoğun olarak devam edeceğini söylemiştik. Bir de beklediğimiz kuvvetli rüzgar ve fırtına hadiseleri var. Bunlar neticesinde elbette tipi hadisesi oluşacak. Bizim vatandaşlarımıza uyarımız da özellikle ulaşım anlamında aksaklıklara sebep olacak. Buzlanma ve donma da çok önemli. Bunlara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını öneriyoruz. Meteoroloji genel müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminleri de dikkatle takip etmelerini öneriyoruz” dedi.

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