Başkan Nursaçan: "Kandil kardeşliğimizi daha güçlü kılmaya vesile olsun"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Nursaçan mesajında; "Üç ayların başlangıcı, Ramazan Ayı'nın habercisi olan Regaip Kandili'ni sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının daha ön planda tutulması gereken çok önemli müstesna gün ve aylardır. Regaib Kandili, bize geleceğe yönelik isteklerimizi gözden geçirme imkânı veren; merhamet, şefkat, iyilik, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan mübarek bir gecedir. Yaşadığımız bu kutlu zamanları, birlikte yaşama sevincimizi tazelemesine ve kardeşliğimizi daha güçlü hale getirmesine vesile kılmak istiyoruz. Kalplerimizi buluşturmaya, gönüllerimizi birleştirmeye engel olan kin, nefret, nifak, fitne, fesat, haset ve ön yargılardan arınarak rahmet ve muhabbete vesile olan duygu ve düşüncelerin yaygınlaşmasına ve hayatımızı güzelleştirmesine imkân verelim istiyoruz. Herkesin rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu müstesna gecelerin bereketinden en güzel şekilde yararlanmasını Cenâbı Mevlâ'dan niyaz ediyorum. Bu duygularla tüm İslam Âleminin ve Kayserili Hemşerilerimin Üç Aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm ülkemiz ve insanlık âleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.