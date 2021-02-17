Başkan Gülsoy: “Rahmet ve nimetin bol olduğu bu mübarek dönemi iyi değerlendirmeliyiz”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Gülsoy mesajında, "Bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. Koronavirüs salgınının sürdüğü bu günlerde insanlarımızın yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum” dedi. Üç ayların manevi hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, “Esasen bu gibi mübarek ay, gün ve geceleri değerlendirebildiğimiz sürece, güzel amellerle içini doldurabildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır. Yüce Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz” diye konuştu. Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

“İnsanlık olarak bir yıldır günlük hayatımızın kısıtlandığı, binlerce insanın hayatını kaybettiği, çoğunun psikolojik, sosyolojik ve ekonomik travmalar geçirdiği ve halen devam eden koronavirüs tehlikesinin bulunduğu bir ortamda böyle bir mübarek ve faziletli ay ve gecelere kavuşarak bir nebze olsun tekrar manevi huzura erişmiş olacağız. Bu açıdan, Allah’ın rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı, feyiz ve bereketinin arttığı bu mübarek gece ve aylarda müminler olarak faydalanmalı ve istifade etmeliyiz. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu üç ayların ve kandil günlerinin, toplum olarak birbirimize daha çok kenetlenerek, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, üç ayların ve idrak edeceğimiz Regaib Kandili“nin ülkemize, milletimize, Kayserimize ve Türkİslam âlemine bolluk, bereket, sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.”

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