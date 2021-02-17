Kayseri'de yeni nesil seralarla üreticiler karlı yatırımlar yapıyor

Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle kurulan yeni nesi seralarda, üreticiler karlı yatırım yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, günün ilk ışıkları ile Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Yıldırım ve teknik ekibi ile birlikte Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesinde bulunan üreticisi Nuh Mehmet Bayram’a ait yeni tesis edilen serayı yerinde ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Üreticiden çalışmaları hakkında bilgiler alan Şahin, üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şahin, "Kayseri şartlarında 7000 m2 kapalı alanda kurulan örtü altı seranın yeşillik üretiminde kullanılması ve üretime geçmesi ilimiz adına gurur vericidir. Kurulan sera, ilk mahsullerini vermeye başlamış. Eksikler ve sıkıntılar var fakat bunların hem üreticimizle hem de kurumumuz teknik ekibi ile kısa zamanda tamamlanıp iklim ve ortam şartlarına uygun ürünlerin üretilmesinde fayda sağlanacaktır. Şu anda serada yetiştirilen ürünlerin çeşitlendirilmesinde ve doğru tür ve çeşit seçiminde belirli alışkanlıkların dışına çıkılması amacıyla vatandaşımıza gerekli teknik destek personelimiz tarafından verilmektedir. Uzun yıllardır klasik yöntemlerle üretim yapan bu üreticimizin modern yöntemlerle tanışarak bu tesisin kurulmuş olması gurur vericidir. Kendisini tebrik ediyor ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üretici Nuh Mehmet Bayram ise, desteklerinden dolayı İl Müdürü Şahin'e teşekkür ederek, bu süreçte her zaman tüm devlet kurumlarından destek gördüklerini ve devletin üreticinin yanında olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

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