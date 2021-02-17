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Başkan Çolakbayrakdar: “Bu günde dualarımız tüm İslam alemi için olsun”

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: “Bu günde dualarımız tüm İslam alemi için olsun”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında “Regaip Kandili’nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran ve üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve rahmeti bereketi bol olan bu mübarek günün sevgi, barış ve kardeşlik duygularımızı arttırmasını diliyorum. İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Bu vesileyle dualarımızı yalnız şahsımız için değil, kahraman Türk ordumuz başta olmak üzere ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Regaip Kandili’nin tüm İslam Dünyası'na ve insanlığa sağlık, iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken sözlerini “Gönüllerden süzülüp Arş’a yükselen dualarda buluşmak dileğiyle Mübarek Regaip kandilini ve Mübarek üç ayları tebrik ediyorum” şeklinde tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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