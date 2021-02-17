Husumetlisini bıçaklayan şahsa 14 yıl 7 ay hapis cezası

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Kayseri’de husumetlisini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaralayan şahsa 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Develi ilçesinde 29 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen olayda Mehmet D. ile aralarında husumet bulunan Şevket Ç. yolda karşılaştı. Çıkan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet D. yanında bulundurduğu bıçakla Şevket Ç.’yi çeşitli yerlerinde bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112’nin olay yerindeki müdahalesinde sonra Şevket Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili çalışma başlatan polise ekipleri, Mehmet D.’yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmada, tutuklu sanık Mehmet D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyetinin verdiği ek savunmada sanık Mehmet D., “Yüce adaletinize sığınıyorum. Ne karar verirseniz başım, gözüm üstüne” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet D.’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl, ‘hakaret’ suçundan ise 7 ay hapis cezası verdi.

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