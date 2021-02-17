Kayseri'nin bazı mahallelerinde kar kalınlığı 70 santime ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde bazı mahallelerde kar kalınlığı 70 santime kadar ulaştı.

Kentte dün başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Develi ilçesine bağlı bazı mahallelerde son yağan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 70 santime kadar ulaştı. Ulaşıma kapanan bazı mahalleler yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.