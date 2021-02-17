Tomarza'da kar kalınlığı 42 santimetreyi buldu

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kar kalınlığı 42 santimetre olarak ölçüldü.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Eğitime de 1 gün ara verilen ilçede, kar kalınlığı 42 santimetre olarak ölçüldü. Ekiplerin karla kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

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