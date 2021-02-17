MTTB'nin Suriye'deki Türkçe eğitim verecek okulun yapımına katkısı sürüyor

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi tarafından Suriye'nin Çobanbey ilçesinde bulunan ve yaklaşık 800 öğrenciye Türkçe eğitim verecek olan okula yaptığı yardımlar sürüyor.

MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, yaptığı açıklamada, "Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi olarak; Kilis Valiliği ve Yesevi Yardım Hareketi öncülüğünde, Suriye'nin Çobanbey ilçesinde bulunan ve yaklaşık 800 öğrenciye Türkçe eğitim verecek olan okulumuzun tadilat, tamirat ve tefrişat projesine devam etmekteyiz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in adınının verileceği okulumuza katkılarından dolayı tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından Çobanbey'de açılacağı duyurulan Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek Lisesi ile çevresinin eğitim merkezi haline gelecek bölgede, kaliteli ve Türkçe eğitim veren ilk ve ortaokula olan ihtiyaç artmış ve projemiz daha da önem kazanmıştır. Kalan eksiklerimizin giderilip en kısa zamanda açılışımızı gerçekleştirmek için tüm büyüklerimizin desteklerini bekliyor, saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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