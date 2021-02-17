Başkan Büyükkılıç: "Bu gecenin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Hemşehrilerimin ve bütün İslam Âlemi’nin Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, üç aylar olarak bilinen Rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girişin habercisi olan Regaib Kandili’nde bereket ve maneviyatın tüm insanlığı saracağını belirtti.

Regaib Kandili’ne ulaşmanın ve geceyi idrak edecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma ve dayanışma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah’a yakınlaştıran günlerdir. Bu gün ve geceleri en iyi şekilde değerlendirmeli, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaib Kandilinin gönüllere huzur, yaşamımıza bereket getirmesini temenni ediyor, hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam âleminin Regaib Kandilini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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