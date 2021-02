Kayseri'nin ilk kadın şehidi Pürnek kabri başında anıldı Şehit annesi Gülay Pürnek: "Kızım gelin oldu, kar yağdı üzerine"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memurken 2016 yılında Ankara'da canlı bomba ile düzenlenen terör saldırısında şehit olan Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Ankara'da 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın servis aracının canlı bomba tarafından patlatılması sonucu Kayseri'nin ilk kadın şehidi olan Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5. yılında kabri başında mevlit okutuldu. Gazetecilere duygularını aktaran Anne Gülay Pürnek, "Bugün kızımın ölüm yıldönümü. Kızım gelin oldu, kar yağdı üzerine. Vatan sağ olsun. Evlat acısı çok zor, Allah kimseye vermesin. Rabbim emanetini aldı, sabrını veriyor. Onun özlemi beni çok yıkıyor ama sabrediyorum. O şimdi cennette" ifadelerini kullandı.

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise terör örgütü liderlerinin yakalanarak şehit ailelerine hediye edilmesini istediklerini kaydettiği konuşmasında, "5 yıl oldu. Şehidimizi unutmadık. Şehitler, her zaman iftihar duyduğumuz, vatanı için şehit olan kıymetlilerimizdir. Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Her zaman ailelerinin yanında olacağız. Bu vatan bizim, başka vatanımız yok. Ay yıldızlı al bayrağımız dalgalandığı sürece her zaman ölmeye hazırız. Bu cennet vatanımızı kimse bölüp, parçalayamaz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için devletimizin elinden geleni yapmasını istiyoruz. Bitene kadar terörle mücadelenin tavizsiz şekilde devam etmesini istiyoruz. Terör örgütlerinin ele başlarının yakalanarak şehit ailelerine hediye edilmesini istiyoruz. Kravatlı teröristler de meclisimizde milletvekili adı altında kutsal kürsülerde devletimize, milletimize, bayrağımıza hakaretler savuruyor. Onların orada yapmış olduğu konuşmalar bizim kanımıza dokunuyor. Onların biran önce meclisimizden uzaklaştırılmalarını ve hak ettikleri cezalara çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

Mevlit programına Pürnek'in yakınları, protokol üyeleri ve askeri personeller katıldı.

