Kayseri’de kapalı olan 13 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor

Kayseri’de etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapalı olan 13 köy yolunun ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
Dün sabah saatlerinde başlayan ve etkisini ilerleyen saatlerde arttıran kar yağışı, bazı bölgelerde tipi oluşmasına neden oldu. Yoğun kar yağışından dolayı da Develi ilçesinde 5, Pınarbaşı ilçesinde 70, Sarız ilçesinde 30 ve Tomarza ilçesinde 20 olmak üzere toplam 125 köy yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapanan köy yollarını açmak için çalışmaları sonucunda 112 köy yolu ulaşıma açılırken, Pınarbaşı ilçesinde 5 ve Sarız ilçesinde 8 olmak üzere toplam 13 köy yolunu açma çalışmaları da devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.