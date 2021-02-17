Şehit Pürnek, ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA) ANKARA'da 17 Şubat 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek, ölümünün 5'nci yılında Kayseri'de mezarı başında anıldı.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, şehidin annesi Gülay Pürnek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve şehit yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başyalan anma töreninde daha sonra dua edildi. Şehidin yakınları ise gözyaşı döktü.

Anma töreninde konuşan Anne Gülay Pürnek, "Evlat acısı çok zor, Allah kimseye vermesin. Rabbim emanetine aldı, sabrını veriyor. Onun özlemi beni çok yıkıyor ama sabrediyorum. O şimdi cennette. Şehitlik unvanını aldı, herkes şehit olamıyor. Rabbim ona nasip etti. Ben de böyle bir evlat yetiştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, "Bizler şehit aileleri gaziler olarak kravatlı teröristlerden rahatsızız. Kravatlı teröristler maalesef gazi Meclis'imizde milletvekili adı altında kürsülerden devletimize, milletimize, polise, askere hakaretler savuruyor. Onların orada yapmış olduğu konuşmalar kanımıza dokunuyor. Onların bir an önce Meclis'ten uzaklaştırılıp, hak ettikleri cezalara çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2021-02-17 17:43:01



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