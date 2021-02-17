Kayserispor´da Sivasspor mesaisi sürüyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)HES Kablo Kayserispor, ligin 26´ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenmanda çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-17 18:23:53



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