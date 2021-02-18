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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri bu hafta da mağlup

İHA

Bellona Kayseri bu hafta da mağlup

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor’a deplasmanda 8763 yenildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda OGM Ormanspor’a konuk oldu. M. Sait Zarifoğlu salonunda oynanan karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol parkeye Melis, Ayşegül, Johnson, Laksa ve Esra beşlisi ile çıktı. Kayseri temsilcisi ilk periyotu 2614 geride kapatırken, devre 14 sayı farkla 4733 tamamlandı. 3. periyotta da rakibine boyun eğen Bellona Kayseri Basketbol, bu periyotu 6953 kapattı. Melis Gülcan’ın 13, Johnson’un 13, Brown’un 17 sayı attığı karşılaşmadan Bellona Kayseri Basketbol parkeden 8763 mağlup ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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