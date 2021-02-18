OSB Teknik Koleji galibiyet hedefliyor

13 şehidin katili işte o alçak!

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OSB Teknik Koleji ligin 16.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor'a konuk olacak.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji yarın Sakarya'ya gidecek. Ligin 15.haftasını maç yapmadan geçen TuruncuSiyahlılar hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Cumartesi günü oynayacağı Sakarya Voleybolspor maçını kazanmak isteyen OSB Teknik Koleji bugün yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın Kayseri'den ayrılarak Sakarya'ya gidecek. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 13 maça çıkan OSB Teknik Koleji 4 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. 12 puan ile 9.sırada yer alan TuruncuSiyahlılar kalan haftalarda alacağı sonuçlar ile ligi en iyi noktada tamamlamak istiyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi günü Sakarya Serdivan Spor Salonunda oynanacak olan Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor ile OSB Teknik Koleji karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.

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