13 şehidin katili işte o alçak!

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar'da kar kalınlığı 42 santimi buldu.

Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla beraber Aladağlar'da kar kalınlığı 42 santimi buldu. KayseriNiğdeAdana illeri arasında bulunan dağ sırası, bitki örtüsü ve hayvan çeşitleri bakımından zengin bir çeşitliliğe sahip olan Aladağlar Milli Parkı'nda yağan kar yüzleri güldürdü.

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