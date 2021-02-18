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Kayseri'de bir ayda 90 bin 789 araç kontrol edildi, 898 araç trafikten men edildi

İHA

Kayseri'de bir ayda 90 bin 789 araç kontrol edildi, 898 araç trafikten men edildi

Kayseri'de trafik polislerinin 1 ay içerisinde yaptıkları denetimlerde 90 bin 789 araç kontrol edilirken, eksiklikleri bulunan 16 bin 782 araca trafik cezası kesildi. Ayrıca, 898 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalarda, 41 bin 847 araç kontrol edilmiş, eksikliği görülen 9 bin 787 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan toplam 197 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 561 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir.
Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 150’si yaralamalı ve 249’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 399 adet trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda 220 kişi ise yaralandı.

BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik denetimlerinde kontrol edilen 45 bin 95 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 6 bin 520 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 12 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup 268 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 18'i yaralamalı ve 38'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 56 adet trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda ise 29 kişi yaralandı.

İLÇE MERKEZLERİ
İlçe merkezlerinde 3 bin 847 araç kontrol edilmiş, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 475 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 19 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 69 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 10’u yaralamalı ve 16’sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 30 adet trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 18 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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