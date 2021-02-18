Çocuklarını dilendiren 29 aileye işlem yapıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çocuklarını dilendirdiği tespit edilen 29 aileye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ocak14 Şubat 2021 tarihleri arasında kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; tespit edilen 29 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan, 88 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılırken, 8 şahıs ise zabıtaya teslim edildi.

Ekipler tarafından toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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