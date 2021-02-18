Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 2 gündür etkili olan kar, kenti beyaza bürüyerek, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Erciyes Dağı, kendine hayran bıraktı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2021-02-18 12:48:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.