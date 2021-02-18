Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı

İHA

Başkan Öztürk belediye personelinin kandilini kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye birimlerini ziyaretlerde bulunarak hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı hem de personelinin kandillerini kutladı.
Sabah mesaisine birimleri tek tek ziyaret ederek başlayan Başkan Esat Öztürk, birim müdürlerine ve birim personellerine çalışmalarında başarılar diledi. Birimlerde yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Öztürk personelle sohbet etti. Belediye içinde çalışan personelleriyle, alanda çalışan işçisiyle, şoförüyle ve ilçe halkıyla kocaman bir aileyiz diyen Başkan Esat Öztürk; “Bugün belediyemiz birimlerimizi ziyaret ettik. Bugün malumunuz bugün Regaib Kandili. Personelimizle bir araya gelerek sohbet ettik, onların kandillerini kutladık. Buradan tüm hemşehrilerimin ve İslam Âleminin kandilini kutluyorum. Cenabı Allah bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice kandillere ulaştırsın. Rahmetin bol olduğu Üç Aylar içerisindeyiz. Rabbim bizleri Koronavirüs belasından korusun. Buradan şunu vurgulamak istiyorum. Kurumlarda kardeşlik hukuku, birlik ve beraberlik çok çok önemlidir. Ben çalışanlarıma yürekten bir teşekkürüm var. Buraya insanları güler yüzüyle ağırlıyorlar. Vatandaşlarımızın işlerini en kısa zamanda çözmeye çalışıyorlar. Bunu biz önemsiyoruz. Her zaman bu şekilde olması için çalışıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda belediyemiz kurumsallaşma yolunda önemli mesafe kaydetti. Tabi bu imkân meselesi. Belediyemizin tüm alanlarını rantabl bir şekilde kullanıyoruz. Belediyemiz arşivinden tutunda makam odasına kadar vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bizim sevdamız Yahyalı. Bu ilçe için mesai mefhumu gözetmeden 7/24 çalışıyoruz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Cabbar: "Mübarek üç aylara ulaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Cabbar: "Mübarek üç aylara ulaşmanın ...
KASKİ su deposu sayısını artırıyor
YEREL HABERLER KASKİ su deposu sayısını artırıyor
Başkan Öztürk: "Bu mübarek geceyi hakkıyla değerlendirmeliyiz"
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: "Bu mübarek geceyi hakkıyla ...
Başkan Palancıoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 2020 yılı hizmet sunumu
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 2020 yılı ...
Karantinaya alınan Kayadibi Mahallesi'nde denetim
YEREL HABERLER Karantinaya alınan Kayadibi Mahallesi'nde denetim
12 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şahsa 5 yıl 5 ay hapis cezası
YEREL HABERLER 12 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel saldırıda ...
Kayseri'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Dr. Sami İpek Yolu açılıyor
YEREL HABERLER Dr. Sami İpek Yolu açılıyor
Şaban Çopuroğlu: "Kandilimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını niyaz ediyorum"
YEREL HABERLER Şaban Çopuroğlu: "Kandilimizin birlik ve ...
Kocasinan’da kış büyülüyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da kış büyülüyor
Başkan Büyükkılıç Ankara’dan müjdeyle döndü
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Ankara’dan müjdeyle döndü
Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası devam ediyor
YEREL HABERLER Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs ...
300 TL'lik elektrik faturası için tartıştığı ev sahibini öldüren şahsa 18 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER 300 TL'lik elektrik faturası için tartıştığı ev ...
Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı
Başkan Yalçın'dan kış çalışması ekiplerine moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan kış çalışması ekiplerine moral ...
Çocuklarını dilendiren 29 aileye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Çocuklarını dilendiren 29 aileye işlem yapıldı
Kayseri TDP, KADES’i tanıtıyor
YEREL HABERLER Kayseri TDP, KADES’i tanıtıyor
Kayseri’de fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 rezidans odası ile 5 ev kapatıldı Kayseri’nin 1 aylık asayiş bilançosu açıklandı
YEREL HABERLER Kayseri’de fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 rezidans ...
Kayseri'de 75 mahalle yolu daha ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 75 mahalle yolu daha ulaşıma açıldı
Kayseri'de bir ayda 90 bin 789 araç kontrol edildi, 898 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de bir ayda 90 bin 789 araç kontrol edildi, ...
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 1 ayda 46 kişi uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 1 ayda ...
Aladağlar'da kar kalınlığı 42 santimi buldu
YEREL HABERLER Aladağlar'da kar kalınlığı 42 santimi buldu
Kayseri'de aranan şahıslara 68 polisle şafak operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara 68 polisle şafak ...