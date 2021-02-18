Kayseri'de El-Nusra davası sanığına 2.5 yıl hapis

13 şehidin katili işte o alçak!

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Abdurrahman G. (25), etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Suriye uyruklu Abdurrahman G., geçen yıl haziran ayında polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü El Nusra ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 'Ebu fiba' kod adını kullandığı ve sosyal medya hesaplarında örgütsel fotoğrafları olduğu iddia edilen Abdurrahman G., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Abdurrahman G. hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Abdurrahman G., El Nusra ile bir alakasının bulunmadığını söyleyerek, "Açlıktan dolayı 10 gün aralarında kaldım. Bu yüzden de çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Abdurrahman G.'yi önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezayı 2 yıl 6 aya düşürerek, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-02-18 15:53:03



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