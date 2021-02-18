El-Nusra üyesi yabancı uyruklu şahsa 2 yıl 6 ay hapis cezası

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kayseri’de ElNusra Silahlı Terör Örgütü üyesi olan yabancı uyruklu şahsa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık A.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık A.G. yeminli tercüman eşliğinde verdiği savunmasında, aç kaldığı için ElNusra Silahlı Terör Örgütüne katıldığını belirtirken, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, tutuklu sanık A.G.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



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