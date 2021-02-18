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Korona virüs aşısı, 2. dozdan sonra virüsün bulaşıcılığını azalttı Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: “Aşıdan sonra günlük vaka tablosunda mutlaka değişiklik olacaktır” “Aşının 2. dozdan sonra virüsün bulaşıcılığını azalttığı ve bulaşsa dahi hastalığı çok hafif, hatta belirsiz semptomlarla geçirildiği saptandı”

İHA

Korona virüs aşısı, 2. dozdan sonra virüsün bulaşıcılığını azalttı Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: “Aşıdan sonra günlük vaka tablosunda mutlaka değişiklik olacaktır” “Aşının 2. dozdan sonra virüsün bulaşıcılığını azalttığı ve bulaşsa dahi hastalığı çok hafif, hatta belirsiz semptomlarla geçirildiği saptandı”

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, korona virüs aşısından sonra günlük vaka tablosunda olumlu yönde değişiklik olacağını söyleyerek, “Aşının 2. dozdan sonra virüsün bulaşıcılığını azalttığı ve bulaşsa dahi hastalığı çok hafif, hatta belirsiz semptomlarla geçirildiği saptandı” dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, mutant virüsle ilgili olarak, “Mutant virüs, genel materyalde küçük değişiklikler ile oluşan, bulaştırıcılığının biraz daha fazla olduğunu bilimsel çalışmalarda gördüğümüz korona virüsün değişik bir çeşidi diyebiliriz. Mutant virüsün normale göre şuana kadar daha kötü seyrettiği, daha ölümcül seyrettiği ile ilgili bir durum henüz saptanmadı. Yani evet bir önce ki virüse göre daha sık bulaştığı, engelleri daha çabuk aştığını söylüyorlar ama daha ölümcül ya da yoğun bakımlık ya da kötü seyirli giden bir hastalık olduğunu şuana kadar herhangi bir açıklamada görmedik” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Toker, “En önemli kurallarımız hijyen, maske ve mesafe kurallarıydı. Yine aynı şeyler geçerli ama bulaştırıcılık oranı daha fazla olduğu için kalabalık ortamlarda, mesafeyi ayarlayamayacağımız iş yerlerimiz, alışveriş merkezleri ve marketler gibi ortamlarda çift maske takılması, bu maskenin ağzı, burnu, çeneyi tam saracak şekilde olması, elimizi yüzümüze çok fazla ellemeden, el hijyenimizi daha sık sağlayarak bu virüsten korunabiliriz” dedi.
“Aşı, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar için en önemli silahlardan bir tanesidir”
Tokar, aşının enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar için en önemli silahlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “İçerisinde bulunduğumuz süreçte öncelikle sağlık çalışanlarında temas çok fazla olduğu için öncelikle bizim aşılanmamız çok büyük fayda sağladı. Sağlık çalışanı ne kadar az hasta olursa, hastane dışına bu hastalığı o kadar az taşır. Bunun dışında, ileri yaştaki vatandaşlarımızın aşılanması çok önemli bir husustu. Çünkü onlarda bu virüs daha ölümcül tablolarla karşılaştığımız için o hasta grubunu da korumuş olduk. Buradan sonraki aşamada, sağlık çalışanları, askeriye, polis ve öğretmen şeklinde aşılanmalar devam edecek. Buda çok önemli çünkü hizmet sektörü. Okullarımız açılacak, orada çocuklarımızın korunması adına bu sürecin iyi gideceğini düşünüyorum. Aşı 2. dozdan sonra virüsün bulaşıcılığını azalttı ve bulaşsa dahi hastalığı çok hafif, hatta belirsiz semptomlarla geçirildiği saptandı. Şuan için bu toplumsal aşılamanın 34 ay içerisinde tamamlanacağını düşünürsek eğer, önümüzde ki döneme çok daha umutla bakabiliriz” şeklinde konuştu.
Aşıyla beraber günlük yayınlanan korona virüs tablosunda da olumlu değişikliklerin olacağını söyleyerek, “Aşıdan sonra günlük vaka tablosunda mutlaka değişiklik olacaktır. Bunun yansımalarını, sağlık çalışanı, kamu çalışanı ve yaşlı vatandaşların aşılanması bittikten sonra mutlaka göreceğiz. Aşının Faz 3 çalışmalarını biz merkezimizde yapmıştık. Sonrasında da tüm kitlesel aşılanmada çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık. Koruyuculuk açısında düşündüğümüzde aşı olunmasını şiddetle öneriyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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