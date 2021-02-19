Sultan Sazlığı Kuş Cenneti beyaza büründü

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kayseri'de etkili olan kar yağışı, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığını beyaza bürüdü.

Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, yağan kar ile beraber beyaza büründü. Birbirinden farklı göçmen kuşlara ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da fotoğrafçıların uğrak mekanı olan Sultan Sazlığı'nda yağan kar ile beraber kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının eksi dereceleri görmesi ile beraber gölde dondu.

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