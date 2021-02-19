Tomarza Ülkü Ocakları cemaati kandil simidi dağıttı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Tomarza Ülkücü Ocakları Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısı ile cami çıkışında cemaate kandil simidi dağıttı.

Ragaib Kandili nedeniyle Tomarza İlçe Merkez Camisinde Şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu ve dualar edildi. Cami çıkışında Tomarza Ülkücü Ocakları üyeleri tarafından cemaatine kandil simidi dağıtıldı. Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin yapmış olduğu açıklamada ise, “Tomarza Ülkü Ocakları olarak Kandil münasebetiyle Yatsı Namazı sonrası vatandaşlarımıza Kandil Simidi ikram ettik.

Bu mübarek gün birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı özel ve anlamlı günlerdir. Dini ve kültürel değerlerimizi önemsiyoruz yönünde” açıklamalarda bulundu.

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