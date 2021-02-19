Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Covid19 salgın hastalığı nedeniyle Tomarza İlçe hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Tomarza İlçesine bağlı Cücün Mahallesi 10 gün boyunca karantina altına alındı.

Tomarza İlçesine bağlı Cücün Mahallesinde vaka sayısının artmasının ardından Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallenin karantina altına alınması ve 10 gün süre boyunca mahalleye girişçıkışlarının tamamen yasaklanmasına karar verildi.

Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişini kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.