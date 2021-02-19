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Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs karantinası

DHA

Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs karantinası


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde koronavirüs vakaları artan 130 haneli Cücün Mahallesi, karantina altına alındı.
Cücün Mahallesinde son dönemde koronavirüs vakaları arttı. Koronavirüs teşhisi konulan hastaların büyük bölümü evlerinde karantina altına alınarak tedavilerine başlandı. Koronavirüs vakalarının arttığı 130 haneli mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle dün karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kapattı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-02-19 11:09:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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