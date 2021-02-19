Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Tüm ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan tüm mahalle yollarını ulaşıma açtı. Gece boyu çalışmalar sürerken, il genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Sarız ilçesinde 8 mahalle yolunu da ulaşıma açtı. Ayrıca kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla ekipler gece boyu çalışma yaparken, il genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı. Büyükşehir ekipleri temizleme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan bu yıl kar mücadelesi yapılan 26 bin 800 kilometrelik yol ağında bin 674 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadele etmeye devam ediyor. Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.

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