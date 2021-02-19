Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü oluyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi’ne, sosyal tesis kazandıracaklarını ve ayrıca Yunus Emre’ye 32 bin metrekare park alanı yapacaklarını söyledi.

Vatandaşların yaşamaktan keyif alacağı daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının bölgenin kaderini değiştireceğini vurguladı. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Ülkede örnek gösterilen kentsel dönüşüm projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyoruz ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşların hayallerini gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yaşayacakları yuvalar inşa ediyoruz. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz. Bir yandan biten konutları teslim ederken, bir yandan da yeni etapların çalışmalarını başlatıyoruz. Bunlardan biri olan Yunus Emre’de geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımızın ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla 336 konutun, noter huzurunda Türkiye’de ilk dijital ortamda canlı yayınla hak sahipleri adına kura çekilişini yapmıştık. Konutları bitirmemize rağmen hak sahiplerinin talepleri üzerine baharla birlikte teslim edeceğiz. Bu yıl, çevre düzenlemesi yapılacak ama bölgeye 32 bin metrekare park alanı kazandıracağız. 13 bin metrekare yürüyüş yolu ve 15 bin metrekare otopark alanı yapacağız. Ayrıca bu bölgeye hizmet edecek modern sosyal tesisin mülkiyetini oluşturmuş olacağız. Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar Bölgesi’ne bir sosyal tesisi kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanarak birer birer hayata geçmesi ile birlikte Kocasinan, herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geliyor ve Kayseri’nin yeni yüzü oluyor.” diyerek noktaladı.

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