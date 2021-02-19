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Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak indi Kayakçının 28 kilometrelik ilginç yolculuğu 1 saat sürdü

İHA

Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak indi Kayakçının 28 kilometrelik ilginç yolculuğu 1 saat sürdü

Kayserili kayakçı, şehirdeki yoğun kar yağışına ve Erciyes Kayak Merkezi'ne dikkat çekmek için 28 kilometrelik yolu kayarak indi.
Kayseri'de 28 yaşındaki Ziya Sakarya, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışına ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne dikkat çekmek için ilginç bir yol izledi. Sakarya, şehir merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta olan Erciyes Kayak Merkezi'nden kayak takımları ile kayarak inmeye çalıştı.
Yol kenarında biriken karların ve kaldırımlardaki karların üzerinden kayarak şehir merkezine ulaşmaya çalışan 28 yaşındaki kayakçının bu ilginç yolculuğu yaklaşık 1 saat sürdü.
Sakarya, uzun yolculuğun ardından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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