Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç Tahsis Edildi

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen 'Sıhhat Projesi' kapsamında Kayseri Sağlık Müdürlüğüne 2 araç daha tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapılan araç teslim programında, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, araçların anahtarlarını Sıhhat Projesi Saha Gözlemcisi Dr. Uğur Gönülalan’dan teslim aldı. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Benli; “Bugün Sağlık Bakanlığımızın Avrupa Birliği üzerinden yürütmüş olduğu Sıhhat Projesi kapsamında ilimize tahsis edilen 2 aracı teslim aldık. Bu teslimat için şehrimize gelen Göç Sağlığı Dairesinden Sıhhat Projesi Saha Gözetmeni Dr. Uğur Gönülalan’da aramızda. Bu araçları getirdiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. İlimizde göç sağlığı üzerine hizmet veren 3 tane merkezimiz var. Bir tanesi genişletilmiş göç sağlığı merkezi şeklinde, diğer iki merkezde göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bulunmaktadır. Bu bağlamda ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın ve göçmen vatandaşlarımızın sağlık açısından bir eksiklikleri oluşmaması için bu araçların kullanımı gerçekleşecektir. Başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere göç sağlığı ile ilgilenen tüm birimlere hassaten teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek söze başlayan Saha Gözetmeni Gönülalan ise; “Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığımızın Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte yürütmüş olduğu Sıhhat Projesi kapsamında daha öncesinde ambulans teslimleri ile destek vermiştik şimdi de mobil sağlık araçlarını teslim ettik. Burada verilen sağlık hizmetlerin esas kahramanları Kayseri Sağlık Müdürlüğünde görev yapan yetkililerimizdir. Genel toplum sağlığına yönelik bu zor dönemde çok büyük hizmetler verilmekte. Bizim de bu çorbada tuzumuz olduğu için çok mutluyuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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