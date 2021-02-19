Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig tarihinde 28. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 27 kez Süper Lig'de, 4 kez TFF 1. Lig'de, 2 kez 2. Lig'de, 2 kez 3. Lig'de ve 5 kez de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 40 kez resmi müsabakalarda karşı karşıya geldi.



28. randevu Sivas’ta

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig serüveninde 27 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez, Sivasspor ise 8 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 44 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılamayı Sivasspor 31’lık sonuçla kazandı.



En gollü maçlar

Hes Kablo Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan 27 Süper Lig maçında 79 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 20112012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 62 galip ayrılmıştı. Ayrıca 20122013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 42 kazanmıştı. Yine 20092010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 24 kazanırken 20052006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 05'lik skorla kazanan taraf olmuştu.



İşte iki takım arasındaki Süper Lig maçları:

2021/2021 KayserisporSivasspor 13

2019/2020 SivassporKayserispor 02

2019/2020 KayserisporSivasspor 14

2018/2019 SivassporKayserispor 13

2018/2019 KayserisporSivasspor 20

2017/2018 KayserisporSivasspor 11

2017/2018 SivassporKayserispor 02

2015/2016 KayserisporSivasspor 11

2015/2016 SivassporKayserispor 00

2013/2014 SivassporKayserispor 30

2013/2014 KayserisporSivasspor 10

2012/2013 KayserisporSivasspor 11

2012/2013 SivassporKayserispor 42

2011/2012 SivassporKayserispor 11

2011/2012 KayserisporSivasspor 62

2010/2011 SivassporKayserispor 10

2010/2011 KayserisporSivasspor 41

2009/2010 KayserisporSivasspor 22

2009/2010 SivassporKayserispor 24

2008/2009 KayserisporSivasspor 00

2008/2009 SivassporKayserispor 00

2007/2008 KayserisporSivasspor 01

2007/2008 SivassporKayserispor 10

2006/2007 SivassporKayserispor 32

2006/2007 KayserisporSivasspor 11

2005/2006 SivassporKayserispor 05

2005/2006 KayserisporSivasspor 22



Merkez Hakem Kurulu (MHK) Demir Grup Sivasspor Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Şansalan'ı görevlendirdi. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çadır olacak. İki takım arasında alt liglerde ve kupada oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:



TFF 1.Lig

2003/2004 KayserisporSivasspor 64

2003/2004 SivassporKayserispor 21

2001/2002 KayserisporSivasspor 03

2001/2002 SivassporKayserispor 10

TFF 2.Lig

1967/1968 SivassporKayserispor 00

1967/1968 KayserisporSivasspor 00

TFF 3.Lig

1990/1991 KayserisporSivasspor 20

1990/1991 SivassporKayserispor 01

Türkiye Kupası

2014/2015 SivassporKayserispor 11

2014/2015 KayserisporSivasspor 11

2004/2005 SivassporKayserispor 01

1973/1974 KayserisporSivasspor 21

1973/1974 SivassporKayserispor 11

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