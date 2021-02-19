Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig tarihinde 28. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 27 kez Süper Lig'de, 4 kez TFF 1. Lig'de, 2 kez 2. Lig'de, 2 kez 3. Lig'de ve 5 kez de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 40 kez resmi müsabakalarda karşı karşıya geldi.
28. randevu Sivas’ta
Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig serüveninde 27 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez, Sivasspor ise 8 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 44 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılamayı Sivasspor 31’lık sonuçla kazandı.
En gollü maçlar
Hes Kablo Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan 27 Süper Lig maçında 79 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 20112012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 62 galip ayrılmıştı. Ayrıca 20122013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 42 kazanmıştı. Yine 20092010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 24 kazanırken 20052006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 05'lik skorla kazanan taraf olmuştu.
İşte iki takım arasındaki Süper Lig maçları:
2021/2021 KayserisporSivasspor 13
2019/2020 SivassporKayserispor 02
2019/2020 KayserisporSivasspor 14
2018/2019 SivassporKayserispor 13
2018/2019 KayserisporSivasspor 20
2017/2018 KayserisporSivasspor 11
2017/2018 SivassporKayserispor 02
2015/2016 KayserisporSivasspor 11
2015/2016 SivassporKayserispor 00
2013/2014 SivassporKayserispor 30
2013/2014 KayserisporSivasspor 10
2012/2013 KayserisporSivasspor 11
2012/2013 SivassporKayserispor 42
2011/2012 SivassporKayserispor 11
2011/2012 KayserisporSivasspor 62
2010/2011 SivassporKayserispor 10
2010/2011 KayserisporSivasspor 41
2009/2010 KayserisporSivasspor 22
2009/2010 SivassporKayserispor 24
2008/2009 KayserisporSivasspor 00
2008/2009 SivassporKayserispor 00
2007/2008 KayserisporSivasspor 01
2007/2008 SivassporKayserispor 10
2006/2007 SivassporKayserispor 32
2006/2007 KayserisporSivasspor 11
2005/2006 SivassporKayserispor 05
2005/2006 KayserisporSivasspor 22
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Demir Grup Sivasspor Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Şansalan'ı görevlendirdi. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çadır olacak. İki takım arasında alt liglerde ve kupada oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
TFF 1.Lig
2003/2004 KayserisporSivasspor 64
2003/2004 SivassporKayserispor 21
2001/2002 KayserisporSivasspor 03
2001/2002 SivassporKayserispor 10
TFF 2.Lig
1967/1968 SivassporKayserispor 00
1967/1968 KayserisporSivasspor 00
TFF 3.Lig
1990/1991 KayserisporSivasspor 20
1990/1991 SivassporKayserispor 01
Türkiye Kupası
2014/2015 SivassporKayserispor 11
2014/2015 KayserisporSivasspor 11
2004/2005 SivassporKayserispor 01
1973/1974 KayserisporSivasspor 21
1973/1974 SivassporKayserispor 11
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