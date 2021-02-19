Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda

İHA

Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig tarihinde 28. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 27 kez Süper Lig'de, 4 kez TFF 1. Lig'de, 2 kez 2. Lig'de, 2 kez 3. Lig'de ve 5 kez de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 40 kez resmi müsabakalarda karşı karşıya geldi.

28. randevu Sivas’ta
Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig serüveninde 27 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez, Sivasspor ise 8 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 44 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılamayı Sivasspor 31’lık sonuçla kazandı.

En gollü maçlar
Hes Kablo Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan 27 Süper Lig maçında 79 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 20112012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 62 galip ayrılmıştı. Ayrıca 20122013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 42 kazanmıştı. Yine 20092010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 24 kazanırken 20052006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 05'lik skorla kazanan taraf olmuştu.

İşte iki takım arasındaki Süper Lig maçları:
2021/2021 KayserisporSivasspor 13
2019/2020 SivassporKayserispor 02
2019/2020 KayserisporSivasspor 14
2018/2019 SivassporKayserispor 13
2018/2019 KayserisporSivasspor 20
2017/2018 KayserisporSivasspor 11
2017/2018 SivassporKayserispor 02
2015/2016 KayserisporSivasspor 11
2015/2016 SivassporKayserispor 00
2013/2014 SivassporKayserispor 30
2013/2014 KayserisporSivasspor 10
2012/2013 KayserisporSivasspor 11
2012/2013 SivassporKayserispor 42
2011/2012 SivassporKayserispor 11
2011/2012 KayserisporSivasspor 62
2010/2011 SivassporKayserispor 10
2010/2011 KayserisporSivasspor 41
2009/2010 KayserisporSivasspor 22
2009/2010 SivassporKayserispor 24
2008/2009 KayserisporSivasspor 00
2008/2009 SivassporKayserispor 00
2007/2008 KayserisporSivasspor 01
2007/2008 SivassporKayserispor 10
2006/2007 SivassporKayserispor 32
2006/2007 KayserisporSivasspor 11
2005/2006 SivassporKayserispor 05
2005/2006 KayserisporSivasspor 22

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Demir Grup Sivasspor Hes Kablo Kayserispor maçında Ali Şansalan'ı görevlendirdi. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çadır olacak. İki takım arasında alt liglerde ve kupada oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

TFF 1.Lig
2003/2004 KayserisporSivasspor 64
2003/2004 SivassporKayserispor 21
2001/2002 KayserisporSivasspor 03
2001/2002 SivassporKayserispor 10
TFF 2.Lig
1967/1968 SivassporKayserispor 00
1967/1968 KayserisporSivasspor 00
TFF 3.Lig
1990/1991 KayserisporSivasspor 20
1990/1991 SivassporKayserispor 01
Türkiye Kupası
2014/2015 SivassporKayserispor 11
2014/2015 KayserisporSivasspor 11
2004/2005 SivassporKayserispor 01
1973/1974 KayserisporSivasspor 21
1973/1974 SivassporKayserispor 11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi ...
Gara şehitleri için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Gara şehitleri için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı ...
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 ...
Anton Maglica 11’e dönüyor
YEREL HABERLER Anton Maglica 11’e dönüyor
Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç Tahsis Edildi
YEREL HABERLER Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç ...
Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi’ ile safra kesesi ameliyatı oldu Op. Dr. Fatih Mutlu: “Covid nedeniyle ciğerleri zarar gören hastamızın ameliyatı spinal anestezi ile başarılı geçti”
YEREL HABERLER Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi’ ile ...
Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret
YEREL HABERLER Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret
Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak indi Kayakçının 28 kilometrelik ilginç yolculuğu 1 saat sürdü
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak ...
Küçük Pınar'ın vatan sevgisi 12 yaşındaki Pınar, şehit edilen 13 vatandaş için kar üzerine 'Önce Vatan' yazdı
YEREL HABERLER Küçük Pınar'ın vatan sevgisi 12 yaşındaki Pınar, ...
Milli sporcudan Talas'ta karate kursu
YEREL HABERLER Milli sporcudan Talas'ta karate kursu
Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük ...
Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü oluyor
YEREL HABERLER Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü ...
Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı
YEREL HABERLER Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına ...
Ulaşım A.Ş.'den yüzde yüz yerli üretim 'Boji Pres'
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.'den yüzde yüz yerli üretim 'Boji Pres'
Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı
YEREL HABERLER Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not ...
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde ...
Merdiven altı maske uyarısı
YEREL HABERLER Merdiven altı maske uyarısı
Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor
Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs ...
Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
Tomarza Ülkü Ocakları cemaati kandil simidi dağıttı
YEREL HABERLER Tomarza Ülkü Ocakları cemaati kandil simidi dağıttı
Belediyelere ‘sokak hayvanı’ kıskacı Avukat Emir Akpınar: “Sokak hayvanları için gerekli tedbirin alınmaması hizmet kusuru sayılabilir” “Davalı konuma gelen belediyenin tazminat ödemesi durumu ortaya çıkabilir”
YEREL HABERLER Belediyelere ‘sokak hayvanı’ kıskacı Avukat Emir ...
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti beyaza büründü
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı Kuş Cenneti beyaza büründü