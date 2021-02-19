Kayseri’de aracı şarampole yuvarlayarak sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de aracı şarampole yuvarlayarak sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

İHA

Kayseri’de aracı şarampole yuvarlayarak sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

Kayseri’de aracı şarampole yuvarladıktan sonra araç sürücüsünü tabanca ile öldüren şahsa 15 yıl hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokakta 27 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen olayda, B.B., kullandığı 06 KKE 99 plakalı araç ile Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı kovalamaya başladı. Sokak üzerinde kendi aracı ile beraber Niyazi Y.’nin aracını da şarampole yuvarlayan B.B. ve Niyazi Y. arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Niyazi Y.’nin silahı yere düştü. Yere düşen silahı alan B.B., Niyazi Y.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı. Niyazi Y.’nin cenazesi yapılan incelemeleri ardından hastane morguna kaldırıldı. Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan B.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık B.B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık avukatları mahkeme savcısının mütalaasına katılmazken, sanık B.B.’nin Niyazi Y. tarafından birçok kez tehdit edildiğini ve tahrik edildiğini söyledi. Sanık B.B. ise savunmasında, “Ben aramızdaki husumeti sürekli kapatmaya çalıştım. Buna Niyazi Y.’nin ailesi de şahittir. Ben pişmanım. Biz hiçbir zaman karşı tarafa kötü bir niyet beslemedik. Ben pişmanım, mağdurum. Hayatıma bakacağım zaman bu olayla karşılaştık. Benim 17 yıllık yuvam yıkıldı. Mağdurum; işimi, hayatımı, her şeyimi kaybettim. Ben artık buradan çıksam bile kendim için bir hayat kuramam. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık B.B’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca sanık B.B.’ye ‘taksirle adam yaralama’ suçundan bin 860 TL adli para cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi ...
Gara şehitleri için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Gara şehitleri için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı ...
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 ...
Anton Maglica 11’e dönüyor
YEREL HABERLER Anton Maglica 11’e dönüyor
Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç Tahsis Edildi
YEREL HABERLER Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç ...
Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi’ ile safra kesesi ameliyatı oldu Op. Dr. Fatih Mutlu: “Covid nedeniyle ciğerleri zarar gören hastamızın ameliyatı spinal anestezi ile başarılı geçti”
YEREL HABERLER Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi’ ile ...
Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret
YEREL HABERLER Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret
Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak indi Kayakçının 28 kilometrelik ilginç yolculuğu 1 saat sürdü
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak ...
Küçük Pınar'ın vatan sevgisi 12 yaşındaki Pınar, şehit edilen 13 vatandaş için kar üzerine 'Önce Vatan' yazdı
YEREL HABERLER Küçük Pınar'ın vatan sevgisi 12 yaşındaki Pınar, ...
Milli sporcudan Talas'ta karate kursu
YEREL HABERLER Milli sporcudan Talas'ta karate kursu
Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük ...
Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü oluyor
YEREL HABERLER Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü ...
Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı
YEREL HABERLER Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına ...
Ulaşım A.Ş.'den yüzde yüz yerli üretim 'Boji Pres'
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.'den yüzde yüz yerli üretim 'Boji Pres'
Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı
YEREL HABERLER Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not ...
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde ...
Merdiven altı maske uyarısı
YEREL HABERLER Merdiven altı maske uyarısı
Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor
Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs ...
Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
Tomarza Ülkü Ocakları cemaati kandil simidi dağıttı
YEREL HABERLER Tomarza Ülkü Ocakları cemaati kandil simidi dağıttı
Belediyelere ‘sokak hayvanı’ kıskacı Avukat Emir Akpınar: “Sokak hayvanları için gerekli tedbirin alınmaması hizmet kusuru sayılabilir” “Davalı konuma gelen belediyenin tazminat ödemesi durumu ortaya çıkabilir”
YEREL HABERLER Belediyelere ‘sokak hayvanı’ kıskacı Avukat Emir ...