Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis

DHA

Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) daha sonra tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Burhan Bozdağ (34), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
27 Haziran 2019´da meydana gelen olayda Burhan Bozdağ, yönetimindeki otomobil ile trafikte seyir halindeyken, Niyazi Yıldırım'ın kullandığı otomobilde ilişki yaşadığını düşündüğü annesi N.B.'yi gördü. Bozdağ, otomobili ile Yıldırım'ın otomobiline çarparken, iki araç şarampole yuvarlandı. Bozdağ, daha sonra aracından inip, ters dönen otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş ederek, öldürdü. Araçta bulunan annesi N.B. yara almadan kurtulurken, olayın ardından kaçan Burhan Bozdağ, gözaltına alınıp, tutuklandı.
Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Bozdağ, karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 
Mahkemede son sözü sorulan Bozdağ, "Olayı hep dostane ve iyi niyetle kapatma derdindeydim. Eşi de bu duruma şahittir. Olayın bu şekilde sonuçlanmasını istemezdim. Kesinlikle kötü bir niyet beslemedim. Olay bu şekilde sonuçlandığı için çok pişmanım. Adalete her zaman güvendim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Burhan Bozdağ'a, 'kasten adam öldürme' suçundan 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-02-19 15:53:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de aracı şarampole yuvarlayarak sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri’de aracı şarampole yuvarlayarak sürücüsünü ...
Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi ...
Gara şehitleri için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Gara şehitleri için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı ...
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 ...
Anton Maglica 11’e dönüyor
YEREL HABERLER Anton Maglica 11’e dönüyor
Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç Tahsis Edildi
YEREL HABERLER Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç ...
Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi’ ile safra kesesi ameliyatı oldu Op. Dr. Fatih Mutlu: “Covid nedeniyle ciğerleri zarar gören hastamızın ameliyatı spinal anestezi ile başarılı geçti”
YEREL HABERLER Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi’ ile ...
Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret
YEREL HABERLER Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret
Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak indi Kayakçının 28 kilometrelik ilginç yolculuğu 1 saat sürdü
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak ...
Küçük Pınar'ın vatan sevgisi 12 yaşındaki Pınar, şehit edilen 13 vatandaş için kar üzerine 'Önce Vatan' yazdı
YEREL HABERLER Küçük Pınar'ın vatan sevgisi 12 yaşındaki Pınar, ...
Milli sporcudan Talas'ta karate kursu
YEREL HABERLER Milli sporcudan Talas'ta karate kursu
Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük ...
Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü oluyor
YEREL HABERLER Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü ...
Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı
YEREL HABERLER Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına ...
Ulaşım A.Ş.'den yüzde yüz yerli üretim 'Boji Pres'
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.'den yüzde yüz yerli üretim 'Boji Pres'
Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı
YEREL HABERLER Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not ...
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde ...
Merdiven altı maske uyarısı
YEREL HABERLER Merdiven altı maske uyarısı
Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor
Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs ...
Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
Tomarza Ülkü Ocakları cemaati kandil simidi dağıttı
YEREL HABERLER Tomarza Ülkü Ocakları cemaati kandil simidi dağıttı