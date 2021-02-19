Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı

İHA

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Dr. Sami İpek Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Dr. Sami İpek Bulvarı açıldı

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile Dr. Sami İpek Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Yolun açılış programına AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Rahmetli Dr. Sami İpek’in oğlu Ali İpek katıldı. Program başlamadan önce İstiklal Marşı okunarak 13 Gara şehitleri için saygı duruşunda da bulunuldu. Gidiş geliş 8 kilometre, 4 kilometre bisiklet yolu, 8 kilometre yaya yolu olmak üzere daha nitelikli geniş bir yolun ortaya çıktığını söyleyen belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Rahmetle birlikte açılışlarımız devam ediyor. Gana’da şehit verdiğimiz 13 kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum. Allah hainlere fırsat vermesin. Bizler her fırsatta çalışmak üretmek durumundayız. Güzel çalışmaların bereketini yaşıyoruz. En iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız yol Dr. Sami İpek yolu. Geçtiğimiz aylarda vefat etmişti. Bizde onure etmek için yola ismini verdik. 4 km gidiş 4 km dönüş toplam 8 kilometrelik yolda 4 kilometre bisiklet yolu, bin tane dikilen ağaç ile çok nitelikli bir yer haline geldi. Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesi’ni birbirine bağlayan, alt yapı ve üst yapısıyla çok güzel bir yol ortaya çıktı. Bu yolu genişletmek için 63 gecekonduyu yıktık. Ama hiçbir hak sahibini mağdur etmedik. Yolun toplam maliyeti 30 milyon TL’nin üzerine çıktı. Ulaşımı sağlayan en önemli akslardan biri oldu. Hayırlı olmasını dilerim. Rahmetli Sami İpek Abi’ye de tekrardan Allah’tan rahmet dilerim” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yeni yolun Kayseri’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Şehrimizin alt yapı ve üst yapısını iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Değerli Mustafa Başkanımız önemli bir bağlantı aksını hayata geçirdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yeni yolun çok daha nitelikli olduğunu söyleyerek, “Bir güzelliği daha yaşıyoruz. Belediyelerimiz durmadan yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. Kayserimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de Melikgazi Belediyesine bu güzel yolu hizmete açtığı için teşekkür ederek, “Bu yolumuz kazasız belasız Kayserimize hizmet eder inşallah. Değerli Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na ve ekibine bu güzel hizmetler için teşekkür ederim. Melikgazi kurulduğu günden beri hep güzel başkanlara sahip. İlçede çok güzel işler hizmetler yapılıyor. Her birimiz ülkemiz ve şehrimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz hayırlı ve uğurlu olsun.” diye ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren ...
Kayseri'de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 795 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri’de aracı şarampole yuvarlayarak sürücüsünü öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri’de aracı şarampole yuvarlayarak sürücüsünü ...
Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi ...
Gara şehitleri için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Gara şehitleri için Kayseri’de gıyabi cenaze namazı ...
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 ...
Anton Maglica 11’e dönüyor
YEREL HABERLER Anton Maglica 11’e dönüyor
Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç Tahsis Edildi
YEREL HABERLER Sıhhat Projesi Kapsamında Sağlık Müdürlüğü'ne 2 Araç ...
Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi’ ile safra kesesi ameliyatı oldu Op. Dr. Fatih Mutlu: “Covid nedeniyle ciğerleri zarar gören hastamızın ameliyatı spinal anestezi ile başarılı geçti”
YEREL HABERLER Korona virüs geçiren hasta ‘spinal anestezi’ ile ...
Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret
YEREL HABERLER Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret
Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak indi Kayakçının 28 kilometrelik ilginç yolculuğu 1 saat sürdü
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'ndan şehir merkezine kayarak ...
Küçük Pınar'ın vatan sevgisi 12 yaşındaki Pınar, şehit edilen 13 vatandaş için kar üzerine 'Önce Vatan' yazdı
YEREL HABERLER Küçük Pınar'ın vatan sevgisi 12 yaşındaki Pınar, ...
Milli sporcudan Talas'ta karate kursu
YEREL HABERLER Milli sporcudan Talas'ta karate kursu
Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük alacaklarını ödedi
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi işçilerin geriye dönük ...
Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü oluyor
YEREL HABERLER Kocasinan, kentsel dönüşümle Kayseri'nin yeni yüzü ...
Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına katılan öğrencileri makamında ağırladı
YEREL HABERLER Mustafa Şahin Dünya Gıda Günü Afiş Yarışmasına ...
Ulaşım A.Ş.'den yüzde yüz yerli üretim 'Boji Pres'
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.'den yüzde yüz yerli üretim 'Boji Pres'
Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not aldı
YEREL HABERLER Develi Esnafı Koranavirüs denetimlerinden tam not ...
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele edecek
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Gençler Ligi Kızlar kategorisinde ...
Merdiven altı maske uyarısı
YEREL HABERLER Merdiven altı maske uyarısı
Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol galibiyet hedefliyor
Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri´de 130 haneli mahalleye koronavirüs ...