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Özhaseki: “Bu topraklardaki dışarının uşaklarını temizlemeye ant içtik” “CHP alacağı 4 haram oy için HDP’ye yalakalık yapıyor” “Terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz”

İHA

Özhaseki: “Bu topraklardaki dışarının uşaklarını temizlemeye ant içtik” “CHP alacağı 4 haram oy için HDP’ye yalakalık yapıyor” “Terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz”

Kayseri’de Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Dr. Sami İpek Bulvarı’nın açılışına katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Gara şehitleri ile ilgili yaptığı konuşmasında, “Bu topraklardaki dışarının uşaklarını temizlemeye ant içtik” dedi.
Türkiye’ye dost görünen ama topraklarına göz koyan birçok devletin olduğunu söyleyen Özhaseki, “Geçtiğimiz günlerde 13 tane kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Bu topraklar gerçekten dünyanın en güzel toprakları, en eski yerleşim yeri, mazlumların sığınma coğrafyası ama bir taraftan da fitne üreten topraklar. Buraya göz koyan ve Türk İnsanına burayı çok gören çok. Burada kendi başımıza bir takım problemlerle uğraşalım, gelişmeyelim, dünyada mazlumların sesi olmayalım diyen o kadar çok ki, dost gözüken ülkeler ABD’den başlamak üzere Avrupa Birliği’ni de kastediyorum. Her türlü fitneye odaklananlara destek vermeye devam ediyorlar. Onlara karşı 50 yıldır mücadele ediyoruz. Bu süregelen mücadelede devlet bütün unsurlarıyla mücadele etmiştir. Gelmiş geçmiş bütün Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bu fitneyi söndürmek için elinden geleni yapmışlardır. Hiçbirini suçlayamayız. Son dönemde de artık bunların iflah olmayacağı, iyilikten anlamadığı, yurt dışındaki babalarının ellerinde maşa ve piyon oldukları, böyle bir şerefsiz grup oldukları belli olduğu için, sertçe bunların üzerine gidiyoruz. Kızılay’da eskiden bombalar patlarken, Beşiktaş’ta, Kayseri’de canımız evlatlarımıza burada bomba atarak şehit ederken, şehirlerden bu satılık uşakları temizledik. Dağlara kaçtılar dağlarda temizledik. Mağaralara kaçtılar takip ettik mağaralarda temizledik. Bu ülkede sağda solda böcek gibi yer altında yaşayan 350 civarında PKK’lı şerefsiz kaldı. Onları da bulup Allah’ın izniyle tertemiz edeceğiz bu toprakları. Kimsenin endişesi olmasın” dedi.

“Terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz”
Suriye, Irak, Türkiye ve İran topraklarında kurulmak istenen terör devletine müsaade edilmeyeceğini söyleyen Mehmet Özhaseki, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Sonra yurt dışına çıktık. Suriye topraklarında takip ediyoruz. Orada da yaşam hakkı artık bulamıyorlar. Haberleşemiyorlar bile ve onların üzerine gidiyoruz. Onları da temizleyeceğiz. Bunların nihayetinde beslendikleri yerler, yani bunlara para verip satın alanlar orada bir devlet kurulmasını istiyorlar. Suriye, Irak, Türkiye ve bir kısım da İran topraklarını alarak, bir terör devleti kurmak istiyorlar. O devlet başımıza bela olacak bunu biliyoruz ve bunun için bu mücadeleyi veriyoruz. Gelin görün ki içimizi acıtan da TBMM’de oturup, bu milletin tertemiz vergilerinden kesilen paralarla maaş alıp, o lanet örgütün sözcülüğünü yapanlar. Onlara da açıkça tavır almalıyız. HDP’yi her fırsatta söylemeliyiz. Bir gün olsun mecliste PKK’ya lanet olsun diyemediler. Onlara diyoruz ki burada katil sürüsü var adı da PKK, bize diyorlar ki “Biz teröre karşıyız iki taraf da silah bırakmalı”. Adi adamlar kim o iki taraf dediğiniz? Bir tarafta bizim Mehmetçiğimiz polisimiz var, karşıda da katiller sürüsü var. Ne demek iki taraf? Elbette bunları biliyoruz ama ne yazık ki ana muhalefetimiz de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.”
“CHP haram oylar için HDP’ye yalakalık yapıyor”
Gara olayından Cumhurbaşkanını sorumlu tutan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun haram oylar için HDP’ye yalakalık yaptığını söyleyen Özhaseki, “Genel başkanları beyefendi beyanat veriyor. 13 tane yavrumuzun katili Cumhurbaşkanımızmış. Allah seni ıslah etsin. Ne olur bir gün olsun PKK’yı kınasan? Ne olur 3 tane oy alacağım diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan? Yağ çekip güya HDP’yi yanında tutup haram oy almak için olmadık kalıba giriyorsunuz. Yazık günah değil midir bunlar? Lanet olsun onların oylarına. Allah belasını versin onların oylarının. Bunları da her fırsatta söylemeliyiz yoksa doğruları konuşmuş olmayız. Bu topraklarda fitne bitinceye kadar, dışarıdan satılık uşakların hepsi temizleninceye kadar, ant ettik temizleyeceğiz bunların hepsini. Bir tanesi bile kalmayacak. Cumhurbaşkanımız ve Devlet beyin kararlılığı böyle ve birlikte Büyük Türkiye davası için omuz omuza mücadeleye devam ediyorlar. Gelecek inşallah bizlerin. Onlar yaşayamayacaklar. Biz çok çalışacağız, gayret edeceğiz, bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. İnşallah Türkiye’yi büyüteceğiz ve onlara da fırsat vermeyeceğiz. Yurt dışındakiler istedikleri kadar oyun kursunlar, bu oyunlarını bozacağız. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Burada eğer özgürce yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Onun için de elden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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