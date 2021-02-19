Kayserispor´da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

13 şehidin katili işte o alçak!

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor´a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde şut çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Hes Kablo Kayserispor'un, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı müsabaka Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-02-19 17:09:18



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