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'Dur' ihtarına uymayıp, 40 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü tarlaya uçtu

DHA

'Dur' ihtarına uymayıp, 40 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü tarlaya uçtu


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından karlı yolda tarlaya uçtu. Kovalamaca sırasında polis otosu da refüje düşerken, yakalanan sürücü ile otomobildeki 2 kişiye toplam 12 bin 149 TL para cezası kesildi.
Akşam saatlerinde Kocasinan Bulvarı'nda yol kontrolü yapan polis, Mehmet D. yönetimindeki 38 AAY 523 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yanında yolcu olarak bulunan Enes K. ve Cansel G. ile kaçmaya başladı. Sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Ayazpınar Sokak'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirerek, tarlaya uçtu. Polis ekipleri de otomobildekileri yakalamak isterken kayganlaşan yol nedeniyle refüje düşerek, kaza yaptı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sürücü Mehmet D. ile yolcular Enes K. ve Cansel G., polis ekiplerince yakalandı. Sürücü Mehmet D.'nin ehliyeti olmadığı gerekçesiyle kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri sürücüye, 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' ettiği gerekçesiyle toplam 5 bin 849 TL para cezası uyguladı. Yolculara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. Otomobil de, çekiciyle otoparka götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-02-20 01:43:00

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