Emrullah Maraş korona virüse yenik düştü

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, 67 yaşında hayatını kaybetti. Maraş'ın cenazesi, bugün kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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